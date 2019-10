Óleo nas praias do Nordeste: não vai ter fim? Podcast ‘Estadão Notícias’ analisa o assunto

O avanço de óleo pelo litoral do Nordeste brasileiro não parece estar próximo de acabar, a ponto do governo já estudar decretar estado de emergência ambiental. Toneladas e toneladas do poluente têm sido retiradas, mas ainda com resultados irregulares. Em entrevista ao Estadão, o comandante da Marinha comparou o óleo em praias a um ‘bombardeio’.

As ações de contenção promovidas pelo governo Bolsonaro foram falhas até agora? De que maneira as Forças Armadas, em especial a Marinha, tem atuado para descobrir a origem e autoria do problema? Edição de hoje discute a crise ambiental na costa brasileira com a participação do repórter especial Roberto Godoy e do repórter André Borges.

Confira ainda uma conversa com a repórter especial Renata Cafardo, que hoje lança uma minissérie em podcast, dividido em quatro capítulos, sobre os exemplos bem sucedidos de alfabetização no Brasil.

