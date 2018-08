Olga Curado: Desafio agora para presidenciáveis é transpor suas bolhas; ouça no ‘Estadão Notícias’

Olga Curado desistiu dos políticos. Após trabalhar por muitos anos ajudando vários deles a melhorarem discurso, postura e imagem, ela afirma não querer mais “dourar a pílula” de ninguém. “Prefiro que eles se apresentem como eles são”, declarou em entrevista a este programa. Olga é jornalista e consultora de imagem. No seu portfólio, que inclui até políticos fora do Brasil, está a ex-presidente Dilma Rousseff, quando disputou o primeiro pleito, em 2009. Mas não foi uma escolha ideológica. Já prestou serviços para campos distintos no espectro partidário. Nestas eleições, boa parte dos presidenciáveis tentou contratar sua consultoria.

Convidada a fazer uma breve avaliação sobre o perfil justamente deles, ela sentencia: “nenhuma deles possui o grande carisma”. Na sua avaliação, o desafio que se coloca para os candidatos a partir de agora na campanha é romper com a própria bolha. “Cada um está dentro da sua, algumas bem pequenininhas e apertadinhas, outras maiores, mas eles precisam sair da bolha”, analisou numa conversa de quase uma hora. Selecionamos os principais trechos, que você pode ouvir no player acima.

Alguns “veredictos” de Olga sobre os presidenciáveis:

Jair Bolsonaro (PSL) – “Muito raso, é uma pessoa irada”

Marina Silva (Rede) – “Inacessível”

Ciro Gomes (PDT) – “Autocrático”

Geraldo Alckmin (PSDB) – “Um burocrata das relações humanas”

Alvaro Dias (Podemos) – “Político profissional”

Guilherme Boulos (PSOL) – “É o Lula de 30 anos atrás”

Henrique Meirelles (MDB) – “É um financista”

(Gabriela Biló/Estadão)