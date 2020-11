Onda conservadora virou marola? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O resultado das eleições municipais deste ano mostrou que o tsunami conservador, que tomou conta do País em 2018, virou uma marola em 2020. Ao menos aquele movimento identificado pela “anti-política” e que também ajudou a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, os partidos que compõem o bloco do centro do espectro político, incluindos alguns do chamado “centrão”, saíram vencedores do pleito. No placar da quantidade de prefeituras conquistadas, as cinco primeiras posições foram ocupadas por MDB, PP, PSD, PSDB e DEM. Aliás, partidos mais à direita foram ultrapassados, inclusive, por legendas à esquerda.

Afinal, essa eleição mostrou que a onda conservadora pode estar virando uma marola? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes.

