Open Banking: entenda o que é e o que muda na sua vida; ouça no ‘Estadão Notícias’

A partir desta quinta-feira, 15, começa a funcionar uma nova ferramenta no sistema bancário brasileiro: o Open Banking. De maneira resumida, essa novidade permitirá que você autorize o seu banco a compartilhar seus dados pessoais e financeiros com outras instituições financeiras. Mas qual a vantagem disso?

Com esse novo sistema, os bancos poderão oferecer aos clientes produtos cada vez mais personalizados, inclusive, abrindo uma disputa por este cliente, o que deve gerar vantagens, por exemplo, no financiamento da casa própria. No dia 15, um número bem pequeno de pessoas vai passar a ter acesso ao Open Banking, que começará a ser ofertado gradativamente.

Mas como ficam os seus dados? Qual a segurança que você terá sobre eles? De acordo com o Banco Central não haverá uma centralização de dados, tudo vai ficar nas bases dos bancos, como é hoje, com os mesmos procedimentos de segurança do internet banking.

No episódio de hoje, quem apresenta e explica esse novo sistema é o repórter de Economia do Estadão, Felipe Siqueira, que traz também relatos de dirigentes de bancos, federações, especialistas em segurança digital e do Banco Central do Brasil.

Apresentação: Felipe Siqueira

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Felipe Siqueira.

Montagem: Moacir Biasi