Os 70 anos da TV brasileira; ouça no ‘Estadão Notícias’

A televisão brasileira completa 70 anos neste dia 18 de setembro. Foi nesta data em 1950 que o jornalista e empresário Assis Chateaubriand realizou o sonho de trazer essa nova tecnologia para o país. Ao longo dos anos, a TV evoluiu e criou produtos de sucesso genuinamente tupiniquim, como as telenovelas, famosas em todo mundo até hoje. Entretanto a chamada TV aberta enfrenta hoje fortes concorrentes na atenção das pessoas, como a televisão por assinatura e os serviços de streaming, como a Netflix. Por causa disso, assistimos a mais uma etapa da evolução da nossa TV: aquela em que o telespectador escolhe o que assistir e quando assistir.

Afinal, qual horizonte se apresenta para a tv brasileira? Na edição de hoje, conversamos com o autor de livros e pesquisador na área de comunicação e diretor do memoria Abert, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Elmo Francfort.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.