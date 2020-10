Os efeitos da segunda onda na economia; ouça no ‘Estadão Notícias’

Além da saúde, a segunda onda da covid-19 na Europa e Estados Unidos traz uma enorme preocupação para a retomada da economia global. Com o aumento exponencial no número de casos, países como França, Alemanha e Inglaterra já começam a colocar em prática um novo plano de “lockdown”. Como reflexo dessas medidas mais restritivas, o mercado já começa a reagir. Bolsas de todo mundo registraram fortes quedas nesta semana. E esse reflexo também é sentido no Brasil. O dólar atingiu um dos seus patamares mais altos na última quarta-feira, cotado a R$5,76. Além disso, há uma preocupação com a escassez de investimentos, no momento em que o país necessita de uma retomada.

Afinal, quais os riscos dessa segunda onda para a economia global? Quais os reais reflexos que isso pode ter no Brasil? Na edição de hoje, conversamos com a a editora do Broadcast econômico da Agência Estado, Silvia Araújo.

