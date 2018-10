Os marcos de uma eleição emocionante e improvável; ouça no ‘Estadão Notícias’

Análises de cientistas políticos sobre a eleição presidencial dificilmente foram capazes de antever cenário tão improvável como o deste ano. A trama teve direito a atentado contra Jair Bolsonaro (PSL); indefinição sobre a candidatura do ex-presidente Lula; isolamento de Ciro Gomes (PDT) pelo centrão; e Geraldo Alckmin (PSDB) sem empolgar.

Marina Silva (Rede) chegou até a ganhar algum engajamento, mas depois derreteu. João Amoêdo (Novo), Álvaro Dias (Podemos), Henrique Meirelles (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) cumpriram papeis de coadjuvantes e Cabo Daciolo (Patriota) virou uma espécie de alívio cômico da corrida presidencial.

Acompanhe nesta reportagem especial a cronologia dos principais acontecimentos da campanha de 2018 para a Presidência da República. Ouça no player acima.

Ficha técnica:

Apresentação: Emanuel Bomfim

Roteiro: Luiza Leão

Produção: Gustavo Lopes

Montagem: Carlos Amaral

