Os panelaços e a rendição do Exército a Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

O comando do Exército decidiu nesta quinta-feira, 13, não punir o general da ativa e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello por ter participado de ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação da colunista Vera Rosa e do repórter Felipe Frazão, participantes de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’, a decisão é preocupante porque avaliza uma politização das Forças Armadas.





Além de ficar livre de uma punição, Pazuello voltou a ter um cargo no governo federal, após sua saída do Ministério da Saúde. O general foi nomeado nesta terça-feira, 1.º, para uma função na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

Se o Exército parece temer Bolsonaro, setores da sociedade civil estão cada vez mais descontentes. Nesta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro defendeu a vacinação em pronunciamento em rede nacional e voltou a criticar políticas de isolamento social. Durante a transmissão em rádio e televisão, o líder do Executivo enfrentou o maior “panelaço” desde que assumiu o cargo mais importante do País.

Na CPI da Covid, do qual Pazuello também é investigado, recebeu duas defensoras do tratamento com cloroquina: a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, e Nise Yamaguchi, apontada como membro de um grupo paralelo que orienta o presidente sobre ações na pandemia. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, também foi ouvido.

Para piorar a situação do presidente, movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de oposição foram às ruas em manifestações contra Jair Bolsonaro e a gestão federal. Os atos criticam a condução federal na pandemia, pedem a retomada do auxílio emergencial de R$ 600 e a vacinação em massa da população, além de defenderem o impeachment do presidente.

Esses são os temas que guiam nossa conversa quinzenal do “Poder em Pauta” com os repórteres que acompanham o dia a dia dos três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Participam no episódio de hoje do Estadão Notícias Vera Rosa e Felipe Frazão, diretamente de Brasília.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Ana Paula Niederauer, Julia Corá e Gustavo Lopes

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi