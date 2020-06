Os prós e contras do novo Ministério das Comunicações; ouça no ‘Estadão Notícias’

Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, pasta que foi incluída no Executivo federal na época do regime militar para difundir informações consideradas relevantes pelas Forças Armadas em áreas como educação e cultura. O novo ministro é o deputado Fábio Faria (PSD-RN), que pertence ao centrão e é genro do apresentador Sílvio Santos. A pasta havia sido integrada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação pelo ex-presidente Michel Temer. Uma das principais críticas neste desmembramento se dá pela entrada da Secretaria de Comunicação do governo por este recém-criado ministério. Antes, ela estava vinculada diretamente à Presidência. Comandada por Fabio Wajngarten, a Secom cumpre o papel de uma assessoria de imprensa do Planalto, além de determinar como será a distribuição de verba publicitária do governo.

Afinal, qual a avaliação de especialistas e de quem já passou por esses ministérios sobre a decisão de Bolsonaro? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, com o ex-ministro das Comunicações, André Figueiredo, com a especialista em políticas públicas de comunicação, Bia Barbosa, membro do coletivo Intervozes, e com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão.

