Oscar perdeu uma grande chance de ser ousado; ouça análise na edição extra do ‘Estadão Notícias’

A edição de número 91 do Oscar deu a ‘Green Book’ o principal prêmio da noite: o de melhor filme. Havia uma expectativa de que a Academia pudesse dar um passo mais arrojado e consagrar longas como ‘Pantera Negra’ ou ‘Roma’. Mas preferiu escolher um retrato mais convencional, do ponto de vista de linguagem, e mais conciliador em sua temática – quando aborda o racismo. Spike Lee, premiado na noite pela direção de ‘Infiltrado na Klan’, deu as costas ao palco quando a equipe de ‘Green Book’ subiu para receber o prêmio.

De Los Angeles, o editor do ‘Caderno 2’, Ubiratan Brasil, faz um balanço da premiação, que ainda pulverizou suas estatuetas para outros destaques desta temporada, como ‘A Favorita’, ‘Vice’, ‘Roma’ e ‘Bohemian Rhapsody’. Ouça análise completa nesta edição extraordinária do ‘Estadão Notícias’.

