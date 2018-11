Ouça a coluna de Eliane Cantanêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 5, Eliane Cantanhêde analisa o início da transição entre os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PSL). Hoje, foi publicado o decreto com a nomeação do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como ministro extraordinário. Ele será o coordenador da equipe por parte do presidente eleito. Do lado do atual chefe do Executivo, o processo será comandado pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Outro assunto é o levantamento do Estado que aponta que um terço do novo Congresso é acusado de crimes como corrupção, lavagem, assédio sexual e estelionato ou é réu em ações por improbidade administrativa. No total, são 160 deputados e 38 senadores. A pesquisa inclui Tribunais de Justiça dos Estados, Justiça Federal, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ouça o podcast no player acima.

