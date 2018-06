Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta 3ª feira

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 17, Eliane Cantanhêde comenta o julgamento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) no Supremo; a morte do economista Paul Singer, um dos fundadores do PT; entre outros assuntos. O quadro ainda conta com participação especial do jornalista Julio Maria, crítico musical do Caderno 2 do Estado. Ele faz uma homenagem à cantora Dona Ivone Lara, que faleceu na noite dessa segunda, 16, no Rio de Janeiro, aos 97 anos. Ouça no player abaixo.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

