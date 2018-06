Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta 4ª feira

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 4, Eliane Cantanhêde comenta o dia “D” em relação ao habeas corpus do ex-presidente Lula que será julgado no Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Corte tem gerado reações de membros do judiciário, generais do Exército, e da população, em geral. Ouça no player abaixo.

