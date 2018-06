Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta 5ª feira

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 15, Eliane Cantanhêde comenta o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) no Rio, a greve dos magistrados em defesa do auxílio-moradia, o pedido de impeachment do ministro do STF Luís Roberto Barroso feito pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, entre outros assuntos. Ouça no player abaixo.

