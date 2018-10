Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quarta

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 24, Eliane Cantanhêde comenta a mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, divulgada ontem. O levantamento apresenta um raro movimento de desidratação da candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), que viu seus índices serem prejudicados em todos os parâmetros. Ouça no podcast abaixo.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

