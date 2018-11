Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quarta

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 21, Eliane Cantanhêde analisa as implicações políticas no Congresso causadas pela nomeação do deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) para o ministério da Saúde do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Outro assunto é a formação da equipe de Sérgio Moro na pasta da Justiça. Ouça no player abaixo.

O podcast também conta com a participação do repórter Felipe Resk, direto da sede da Companhia de Engenharia de Tráfego, na região central da capital paulista. Ele traz as informações da entrevista coletiva concedida nesta manhã pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sobre as obras no viaduto que cedeu na Marginal do Pinheiros, o que levou à interdição da pista expressa desde a última quinta-feira, 16.

Eliane Cantanhêde ainda responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin de segunda a sexta, das 9h às 9h30, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3).

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane.