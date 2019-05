Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quarta

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 8, Eliane Cantanhêde destaca a ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, à Comissão Especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, prevista para esta tarde. Outros assuntos do podcast são o decreto do porte de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) e a troca de farpas entre militares e o ideólogo do governo federal, Olavo de Carvalho. Ouça no player abaixo.

