Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quarta

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 12, Eliane Cantanhêde analisa a repercussão do vazamento da troca de mensagens entre Sérgio Moro, quando era juiz federal, e procuradores da Operação Lava Jato. Outros assuntos do podcast são a demissão do presidente da Fundação Nacional do Índio, general Franklimberg Ribeiro de Freitas, e a aprovação do crédito suplementar do governo Jair Bolsonaro (PSL). Ouça no player abaixo.

Eliane Cantanhêde ainda responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

