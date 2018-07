Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quarta

Na coluna Direto de Brasília desta quarta-feira, 25, Eliane Cantanhêde analisa a polêmica fala do presidenciável do PDT, Ciro Gomes, em entrevista ao programa Resenha, da TV Difusora, no Maranhão, no dia 16 deste mês. Na conversa com o jornalista Itevaldo Júnior, Ciro afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder”. Ouça no player abaixo.

O podcast ainda tem a participação da repórter Julia Affonso, direto da Unibes Cultural, em São Paulo. Ela acompanha o Fórum Estadão, que nesta edição conta com a presença do juiz federal Sérgio Moro e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

