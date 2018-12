Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado” desta quinta

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 20, Eliane Cantanhêde fala sobre o ambiente quente no Supremo Tribunal Federal após o ministro Marco Aurélio Mello conceder liminar que livraria da prisão condenados em segunda instância ainda com recursos pendentes e, seis horas depois, o presidente da Corte, Dias Toffoli, derrubar a decisão.

A colunista também comenta a operação da Polícia Federal que realizou hoje três mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família do senador Aécio Neves (PSDB), em Belo Horizonte (MG). O podcast ainda conta com participação de Jamil Chade, correspondente do Estado e da Rádio Eldorado em Genebra, na Suíça. Ouça no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Colunistas Eldorado Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca (“Colunistas Eldorado Estadão”). Ou pode clicar diretamente neste link.