Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta quinta

Na coluna Direto de Brasília desta quinta-feira, 6, Eliane Cantanhêde foca em Jair Bolsonaro (PSL). Ontem, o presidente disse que, pela sua vontade, o limite de pontos para perda da Carteira Nacional de Habilitação passaria de 20 para 60 — e não para 40, como prevê o projeto de lei que ele entregou à Câmara dos Deputados na última terça, 4. Ainda ontem, Bolsonaro visitou Neymar em um hospital na capital federal, após o atacante sofrer um entorse no tornozelo durante a vitória do Brasil por 2 a 0 no amistoso contra o Catar, e defendeu o jogador da acusação de estupro da modelo Najila Trindade Mendes Souza. Hoje, o chefe do Executivo faz sua primeira visita oficial à Argentina, com pauta econômica e diante de eleições no país vizinho. Ouça no player abaixo.

Eliane Cantanhêde também responde a perguntas de ouvintes. Ela conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

