Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 30, Eliane Cantanhêde analisa o contingente elevado de pessoas que ainda não escolheram o seu candidato nas eleições presidenciais 2018, com destaque para as mulheres: 80% delas ainda estão indecisas, segundo pesquisa DataFolha. Outro assunto presente na pauta da colunista são as convenções em São Paulo. João Doria (PSDB), Paulo Skaf (MDB) e Luiz Marinho (PT) oficializaram neste fim de semana suas candidaturas ao governo do estado.

O podcast ainda conta com a participação do editor do Caderno 2 do Estado, Ubiratan Brasil. Ele faz um balanço da Flip 2018, evento que se encerrou nesse domingo e teve cobertura da Rádio Eldorado. Ouça no player acima.

