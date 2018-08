Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 20, Eliane Cantanhêde comenta a recomendação técnica do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa concorrer às eleições deste ano. Outro assunto é o embate entre os presidenciáveis Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSL) no debate promovido pela RedeTV na última sexta, 17.

O podcast ainda conta com a participação do repórter Paulo Beraldo. Ele traz dados de um levantamento feito pelo Estado que aponta que, dos 198 candidatos na disputa pelos governos estaduais nas eleições 2018, ao menos 47 respondem a processos na Justiça por corrupção, peculato ou improbidade, ofensas contra administração pública. Ouça no player acima.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.