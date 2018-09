Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 3, Eliane Cantanhêde trata sobre o incêndio que destruiu o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, e consequentemente parte da história do Brasil. Para isso, ela resgata uma reportagem do Estado sobre os 200 anos da mais antiga instituição científica do País. A matéria, publicada pela jornalista Roberta Jansen em 13 de abril deste ano, já denunciava a situação de abandono do museu. O texto pode ser lido clicando aqui. O podcast ainda conta com participação da repórter Roberta Pennafort, que atualiza as informações sobre o caso direto da capital fluminense. Ouça no player abaixo.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

