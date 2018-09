Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Na coluna Direto de Brasília desta segunda-feira, 10, Eliane Cantanhêde comenta o debate Estadão/Gazeta/Jovem Pan realizado ontem, o primeiro sem a presença do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após ser vítima de um ataque com uma faca no dia 6, durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Outro assunto do podcast é a possibilidade do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad assumir amanhã a cabeça de chapa da candidatura petista ao Palácio do Planalto. Ouça no player acima.

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

