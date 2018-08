Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta sexta

Na coluna Direto de Brasília desta sexta-feira, 16, Eliane Cantanhêde comenta o imbróglio no Tribunal Superior Eleitoral sobre a escolha do relator do registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Outro assunto é a falta de emprego para 27,6 milhões de brasileiros, segundo dados divulgados nessa quinta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ouça no player abaixo.

O repórter Pedro Venceslau ainda traz as informações do primeiro debate das eleições deste ano com os candidatos ao governo de São Paulo, realizado nessa quinta pela TV Bandeirantes.

