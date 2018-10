Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 2, Eliane Cantanhede analisa a mais recente pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo. O levantamento mostra crescimento do candidato Jair Bolsonaro (PSL), agora com 31% das intenções de voto, o aumento da rejeição ao petista Fernando Haddad (de 27% para 38%) e o empate entre os dois no 2º turno (ambos com 42%).

Outro assunto diz respeito ao juiz federal Sérgio Moro, que quebrou nessa segunda, 1º, o sigilo da delação premiada de Antonio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

#PerguntePraEliane

