Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 15, Eliane Cantanhêde fala sobre a reunião entre o presidente Michel Temer e ministros, marcada para esta tarde, no Palácio do Planalto, durante evento de comemoração dos dois anos de governo. Outro assunto é a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que deve chegar hoje ao primeiro desfecho de uma ação penal da Operação Lava Jato. Ouça no player abaixo.

