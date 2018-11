Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

De volta à capital federal, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), continua anunciando nomes da sua equipe, como o do futuro chefe da Polícia Federal, ainda não oficial, delegado Maurício Valeixo. O novo governo também deve implementar mudanças profundas na Petrobrás, inclusive privatizando algumas áreas. E como ficam os profissionais cubanos que sairão do programa Mais Médicos? Como vão embora? Eliane Cantanhêde trata desses e outros assuntos na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 20.

O podcast ainda conta com informações da repórter Daniela Amorim, da Agência Estado, no Rio de Janeiro. Ouça no player acima. Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin de segunda a sexta, das 9h às 9h30, no Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado (FM 107,3).

#PerguntePraEliane

Os ouvintes podem mandar perguntas para Eliane Cantanhêde pelas redes sociais da Eldorado e pelo WhatsApp no quadro #PerguntepraEliane. Para participar, basta encaminhar suas perguntas com essa hashtag para o perfil da Rádio Eldorado no Facebook, cujo endereço é facebook.com/radioeldorado. O perfil do Twitter é @eldoradoradio e do Instagram, @radioeldorado. O telefone para participar via WhatsApp é (11) 99481-1777.