Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 29, Eliane Cantanhêde comenta a prisão de funcionários da Vale e engenheiros que atestaram segurança da barragem que cedeu em Brumadinho (MG). A colunista também fala sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que passou ontem por cirurgia, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para retirada da bolsa de colostomia. Ouça no player abaixo.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Colunistas Eldorado Estadão”) para você ter acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa no campo de busca (“Colunistas Eldorado Estadão”). Ou pode clicar diretamente neste link.