Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 30, Eliane Cantanhêde comenta a situação na Venezuela. O líder oposicionista Juan Guaidó publicou vídeo nas redes sociais convocando a população para ir às ruas contra o regime de Nicolás Maduro. Outros assuntos do podcast são o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PSL) ontem, na Agrishow, em Ribeirão Preto, e o recuo do chefe do Executivo sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Depois de dizer que iria entregar o Coaf ao Ministério da Economia, Bolsonaro agora defende a manutenção do órgão na pasta da Justiça e Segurança Pública, comandada por Sérgio Moro. Ouça no player abaixo.

