Ouça a coluna de Eliane Cantanhêde no ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Na coluna Direto de Brasília desta terça-feira, 31, Eliane Cantanhêde comenta a falta de vices na corrida presidencial e o semestre que será agitado no Supremo Tribunal Federal por causa das eleições. Ouça no player abaixo.

A coluna ainda conta com a participação do repórter Leonêncio Nossa, que integrou a bancada do programa Roda Viva, da TV Cultura, nessa segunda-feira, 30, durante a entrevista com o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro (RJ). Além disso, o podcast repercute a entrevista exclusiva que o governador de São Paulo Márcio França (PSB) deu à Rádio Eldorado. A visita do governador nesta terça faz parte da série de conversas que a emissora realiza com os pré-candidatos ao governo estadual.

Além de Márcio França, a Rádio Eldorado já ouviu, na ordem, a professora Lisete Arelaro (PSOL), Paulo Skaf (MDB) e Luiz Marinho (PT). Na sexta, 3, o entrevistado é João Doria (PSDB).

Eliane Cantanhêde conversa ao vivo com Haisem Abaki e Carolina Ercolin, no Jornal Eldorado, de segunda a sexta, das 9h às 9h30.

