Ouça os colunistas do ‘Jornal Eldorado’ desta quinta

Ethevaldo Siqueira traz as novidades tecnológicas na coluna Mundo Digital, no Jornal Eldorado, de 2ª a 6ª feira, às 7h.

Roberto Godoy traz os bastidores do universo Militar, de dentro e fora do Brasil, na coluna Estado de Alerta, de 5ª feira, às 7h20.

Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília, aborda as principais notícias do dia na política brasileira, na coluna ‘Sua Política’, às terças e quintas, 8h.

Adriana Ferraz, que também é repórter do Metrópole Estadão, apresenta às quintas-feiras, às 8h30, os principais assuntos sobre a cidade de São Paulo no Jornal Eldorado.