Ouça os colunistas do ‘Jornal Eldorado’ desta segunda

Doutor Carlos Alberto Pastore dá dicas sobre bem-estar e saúde às 2ªs, 4ªs e 6ªs, às 6h50, no Jornal Eldorado.

José Luiz Tejon, uma das maiores autoridades em marketing em agronegócio, comenta os mais relevantes fatos da área às 2ªs, 4ªs e 6ªs, às 7h25, no Jornal Eldorado.

Sonia Racy participa do Jornal Eldorado de 2ª a 6ª feira, às 7h50.

Adriana Fernandes repercute os principais acontecimentos econômicos na coluna Põe na Conta, no Jornal Eldorado, de 2ª, 4ª e 6ª, às 8h00.

Luciana Garbin aborda as questões femininas na sociedade atual na coluna Mulheres Reais, no Jornal Eldorado, às 2ªs, 8h20.

Felipe Frazão, repórter do Estadão em Brasília, participa excepcionalmente nesta segunda com as principais notícias do dia na política brasileira. A coluna ‘Sua Política’ vai ao ar às terças e quintas, 8h.

Pedro Venceslau, repórter do Estadão e colunista da Eldorado, faz participação especial no Jornal Eldorado desta terça-feira.