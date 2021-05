Ouça os colunistas do ‘Jornal Eldorado’ desta sexta

Ethevaldo Siqueira traz as novidades tecnológicas na coluna Mundo Digital, no Jornal Eldorado, de 2ª a 6ª feira, às 7h.

José Luiz Tejon, uma das maiores autoridades em marketing em agronegócio, comenta os mais relevantes fatos da área às 2ªs, 4ªs e 6ªs, às 7h25, no Jornal Eldorado.

José Nêumanne Pinto comenta os principais fatos da política na coluna Direto ao Assunto, no Jornal Eldorado, de 2ª a 6ª feira, às 7h35.

Sonia Racy participa do Jornal Eldorado de 2ª a 6ª feira, às 7h45, com a coluna Direto da Fonte.

Às sextas, entre 8h e 8h30, você acompanha a análise política da semana com o quadro da Coluna do Estadão no Jornal Eldorado. A repórter Mariana Haubert traz as informações direto da sucursal do Estado em Brasília e o editor da coluna, Alberto Bombig, participa de São Paulo.