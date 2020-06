Ouça os colunistas do ‘Jornal Eldorado’ desta terça

Ethevaldo Siqueira traz as novidades tecnológicas na coluna Mundo Digital, no Jornal Eldorado, de 2ª a 6ª feira, às 7h30.

José Nêumanne Pinto comenta os principais fatos da política na coluna Direto ao Assunto, no Jornal Eldorado, de 2ª a 6ª feira, às 7h35.

Sonia Racy participa do Jornal Eldorado de 2ª a 6ª feira, às 7h45, com a coluna Direto da Fonte.

Silvia Araújo analisa a economia às terças e quintas, por volta das 8h20, na coluna Broadcast Ao Vivo, no Jornal Eldorado.

Alexandre Garcia trata do noticiário político de 2ª a 6ª feira, às 8h40, no Jornal Eldorado, com a coluna Poder e Política.