Paisagem sonora: 2019 em seus principais acontecimentos; ouça o ‘Estadão Notícias’

* Por Clara Rellstab

Posse do presidente Jair Bolsonaro, rompimento de barragem da Vale em Brumadinho, tragédia no Ninho do Urubu, queimadas na Amazônia, vazamento de óleo no Nordeste, queda de dois ministros do governo, incêndio na Catedral de Notre Dame, renúncia de Theresa May e Evo Morales, chacina em Paraisópolis, crises na América Latina, Flamengo vencedor da Libertadores e vice do Mundial de clubes, soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mortes de João Gilberto, Beth Carvalho, Gugu Liberato e Ricardo Boechat e fim de Game of Thrones e Star Wars. Ufa!

Pode até não parecer, mas tudo isso – e muito mais – aconteceu em 2019. Na tentativa de dar conta dos principais eventos que tomaram conta dos noticiários neste ano, o Estadão Notícias preparou uma retrospectiva sonora, no sentido mais literal possível.

