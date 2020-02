Palácio do Planalto vai virar “casa dos generais”? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Depois de um início de ano conturbado na Casa Civil, Onyx Lorenzoni deve deixar a pasta e ir para o Ministério da Cidadania, atualmente comandado por Osmar Terra. O nome convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Casa Civil em seu lugar é o do general Walter Braga Netto, militar que chefiou a intervenção no Rio de Janeiro em 2018. Se Braga Netto for confirmado no cargo, todos os ministros do Palácio do Planalto terão origem militar.

Na edição de hoje, conversamos sobre os bastidores da troca de ministros com a repórter do Estadão Vera Rosa. E para conhecer mais do perfil e da carreira do provável novo chefe da Casa Civil, falamos com o jornalista Roberto Godoy.

