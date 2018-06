Palmeiras lidera grupo na Liberta, mas segue sem padrão de jogo; ouça análise!

A derrota para o Jorge Wilstermann pela Libertadores não irá produzir consequências mais graves do ponto de vista da classificação às oitavas. O que tem preocupado o torcedor palmeirense neste momento – e isso ficou evidente na partida de ontem – é a falta de identidade do time. Quem são os 11 titulares? Qual é o esquema tático? Eduardo Baptista estaria com dificuldades para implementar seu estilo de trabalho?

Ouça a análise completa nesta edição do ‘Estadão Esporte Clube’, apresentado por Marília Ruiz, Robson Morelli, Cesar Sacheto e Emanuel Bomfim.

O programa ainda fala sobre os preparativos do Santos para o confronto desta quinta, 4, contra o Santa Fe, pela Libertadores. Jogo será no Pacaembu, em São Paulo.

Interatividade

