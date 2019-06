O Palmeiras volta a ter 25 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro depois que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) rejeitou pedido do Botafogo para ser anulada a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Agora, o Palmeiras tem cinco pontos de vantagem para o vice-líder Santos. Nesta semana, a diretoria também anunciou que o Palmeiras vai disputar a Florida Cup em 2020.