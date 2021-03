Pandemia: Brasil aterroriza países vizinhos; ouça no ‘Estadão Notícias’

Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. Com o crescente número de novos casos da covid-19 no País, e a liderança mundial no número de óbitos diários pela doença, outras nações, em especial nossos vizinhos, têm visto o contexto atual com preocupação.

Além da gestão ineficaz no combate à pandemia, a disseminação da variante P1 — identificada pela primeira vez em Manaus, que estudos indicam ser mais transmissível e mais infecciosa — também é motivo de apreensão por parte de outros líderes mundiais.

As consequências já começaram a chegar, com países suspendendo voos de ida e volta para o Brasil, intensificando a fiscalização e a vacinação nas fronteiras e impondo quarentena a viajantes brasileiros.

A Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que a disparada no número de mortes e infecções por covid-19 no Brasil é preocupante e serve de alerta para todo o mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o avanço da pandemia de covid-19 no país é “muito preocupante” e disse que o governo brasileiro deve tomar medidas “agressivas”.

No episódio de hoje, vamos falar da imagem do Brasil e do caos da pandemia no país entre outros países da América Latina, com a ajuda do repórter do Estadão Paulo Beraldo. A correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bulla, fala da repercussão da crise sanitária brasileira nos Estados Unidos.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi