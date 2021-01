Pandemia: O desabafo de quem está na linha de frente; ouça no ‘Estadão Notícias’

Mais de dez meses depois da chegada da pandemia da covid-19, o Brasil contabiliza mais de 200 mil mortos e incontáveis horas de trabalho árduo por parte dos profissionais de saúde. Todos os dias, eles encaram o medo e a exaustão e colocam sua própria vida em risco para cuidar dos pacientes que não param de chegar.

No episódio de hoje, vamos ouvir as histórias de alguns desses profissionais, suas angústias e suas rotinas em meio à maior crise sanitária que já vivenciamos. Também vamos ouvir o relato dos repórteres João Prata e Tiago Queiroz, que acompanharam de perto a rotina da UTI do Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento da covid-19 em São Paulo.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes e Bárbara Rubira

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi