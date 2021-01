Panelas esquentam: Bolsonaro pode cair? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A pressão pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro tem aumentado na última semana, com manifestações públicas de celebridades e internautas nas redes sociais. A crise do oxigênio em Manaus escancarou a inépcia do governo federal na administração da pandemia da covid-19.

Desde o início do mandato, mais de 60 pedidos de impeachment já foram protocolados. Apesar do volume, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, preferiu, até agora, engavetá-los. Ele deixa o cargo no mês que vem.

Após o caos em Manaus e a falta de ação sobre um plano de vacinação, Bolsonaro corre risco de ser deposto? No episódio de hoje, conversamos sobre o clima político para um impeachment com o editor do BR Político, Marcelo de Moraes. O cientista político e professor da Universidade de São Paulo (USP) José Álvaro Moisés comenta a figura do processo de impeachment na história política do Brasil.

