Pantanal: repórteres no front relatam situação; ouça no ‘Estadão Notícias’

O Pantanal brasileiro está em chamas. De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, cerca de 2 milhões de hectares da região já foram prejudicados por conta das queimadas, o que equivale a mais de 15% de toda a extensão da mata. Como consequência, milhares de vidas da fauna e da flora pantaneira foram perdidas. Alguns dos animais, como a onça-pintada, estão acuados pelo fogo. Por causa das queimadas, algumas cidades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso ficaram encobertas por fumaças. O Estadão atravessou a Transpantaneira para observar o tamanho da tragédia em um dos principais biomas brasileiros.

Na edição de hoje, os repórteres Vinícius Valfré e Dida Sampaio contam o que encontraram no Pantanal devastado pelo fogo, e o sentimento das pessoas que vivem na região e que dependem da mata para sobreviver.

