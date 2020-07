Parler: o novo refúgio bolsonarista na internet; ouça no ‘Estadão Notícias’

“Um lugar para chamar de seu”. Nunca uma frase fez tanto sentido para os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que se sentem perseguidos pelas redes sociais como Twitter e Facebook. As plataformas vêm desativando contas e removendo postagens por considerar que são ofensivas e comandadas por um grupo, com o intuito de disseminar informações falsas. Foi então que surgiu o Parler, que, aos moldes do twitter, tem sido a casa de figuras da direita no mundo, como senadores americanos até o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos. A rede social promete proteger o direito das pessoas escreverem o que quiser sem a ameaça de remoção do material.

Afinal, como funciona essa plataforma que já é chamada de rede social da direita? De fato, ela pode evitar que conteúdos sejam removidos? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Fabro Steibel.

