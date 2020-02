Partido Democrata conseguirá impedir reeleição de Trump? Ouça no ‘Estadão Notícias’

O começo da corrida presidencial americana não começou bem para o Partido Democrata. As primeiras prévias do partido para escolher o candidato da sigla para a disputa a cadeira de presidente da República, no estado de Iowa, foram um desastre. Inconsistência na forma de apurar os votos atrasou o anúncio dos resultados. A tarefa dos democratas de enfrentar Donald Trump, candidato a reeleição, parece cada vez mais difícil, e este episódio deu combustível à campanha do atual presidente para criticar a oposição. Afinal, qual o tamanho do desafio dos democratas para vencer a eleição? O episódio do impeachment de Trump foi melhor para quem? Qual candidato do partido teria mais chances contra o atual presidente?

Na edição de hoje, a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bulla, que acompanha as primárias democratas, explica a confusão e os próximos passos do partido. Além disso, o professor da Universidade de Denver, Rafael Ioris, analisa o cenário eleitoral americano.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.