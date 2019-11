Partido do ‘três oitão’: novo destino de Bolsonaro? ‘Estadão Notícias’ discute o tema

Com o racha interno no PSL, o presidente Jair Bolsonaro está à procura de uma nova casa. E ela pode ser o PMB, o Partido Militar Brasileiro. Uma sigla que está em fase final de aprovação no TSE e foi criada pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), coordenador da bancada da bala. A possível adesão poderá recolocar os militares num projeto de poder? Quais consequências poderá ter?

Edição de hoje do podcast ‘Estadão Notícias’ discute o tema com a participação do próprio Capitão Augusto, da repórter especial em Brasília, Vera Rosa, do advogado especialista em legislação eleitoral, Luciano Santos, e do jornalista Roberto Godoy.

