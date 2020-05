Paulo Marinho, a nova bomba no colo dos Bolsonaro; ouça no ‘Estadão Notícias’

Uma nova carta surgiu no baralho de informações sobre a possível interferência do presidente na Polícia Federal. E ela saiu da mão de um ex-aliado de Jair Bolsonaro: Paulo Marinho. O empresário, que emprestou sua casa para que o então candidato do PSL gravasse seus programas eleitorais, revelou que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, confidenciou ter recebido informações sigilosas da Polícia Federal sobre investigações envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Afinal, quem é Paulo Marinho? Como suas acusações podem prejudicar Jair Bolsonaro e seu filho, Flávio?

Na edição de hoje, vamos conversar com o repórter do BR Político, Gustavo Zucchi. O editor de Política do Estadão, Eduardo Kattah, analisa o impacto do episódio para Bolsonaro. Além disso, apresentamos um trecho da entrevista do empresário Paulo Marinho ao “Estadão Notícias”, no ano passado. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a cantora Daniela Mercury sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.