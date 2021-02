Pautas econômicas vão andar no Congresso? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Com a definição dos novos nomes que irão presidir o Congresso Nacional no próximo biênio, começam as articulações entre os poderes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já prepara uma lista das propostas em tramitação no Congresso que, na avaliação da pasta, são fundamentais para a retomada econômica em 2021.

Entre elas, estão questões como a votação do orçamento, a reforma administrativa, a autonomia do Banco Central, mudanças em programas sociais como o Bolsa Família, além, é claro, de uma definição sobre o futuro do auxílio emergencial.

O que podemos esperar do andamento das pautas econômicas no Congresso? No episódio de hoje, conversamos com a repórter e colunista do Estadão Adriana Fernandes e com o economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega.

O Estadão Notícias está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Ana Paula Niederauer, Bárbara Rubira e Evandro Almeida Jr.

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi