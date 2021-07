“PEC Pazuello”: Congresso vai conseguir barrar militares no governo? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A presença de militares no governo de Jair Bolsonaro, principalmente os que estão na ativa, tem sido duramente criticada. Após o início dos trabalhos da CPI da Covid, uma relação nada republicana de agentes das Forças Armadas na área da Saúde vem se consolidando.

A Procuradoria da República do Distrito Federal afirma que a gestão do general da ativa Eduardo Pazuello no combate a pandemia de covid-19 foi, “gravemente ineficiente e dolosamente desleal”. Segundo registra o Ministério Público Federal, a omissão e a negligência do ex-ministro na compra das vacinas da Pfizer retardou o começo da imunização no País.

Para tentar controlar a nomeação de militares no governo, uma proposta de emenda à constituição, batizada de “PEC Pazuello”, da deputada Perpétua Almeida (PCdoB), reuniu mais de 180 assinaturas e já pode ser votada na Câmara. A alteração permitiria que os militares continuem ocupando cargos comissionados em certas áreas técnicas relacionadas à defesa nacional, mas não em cargos políticos.

O apelido “PEC Pazuello” faz referência ao episódio no qual o ex-ministro participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em maio.

No episódio do Estadão Notícias de hoje, vamos falar sobre essa relação entre militares e o governo federal, com o professor da UNESP e doutor em Ciência Política pela UNICAMP, Alexandre Fuccille.

